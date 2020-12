Nintendo Switch: Doug Bowser commenta il problema del Joy-Con Drif

Doug Bowser, Presidente di Nintendo of America, è stato intervistato da Polygon e in questa occasione ha parlato tra le altre cose (oltre che del futuro di Animal Crossing New Horizons) anche del problema del Joy-Con Drift, oggetto di varie class action negli Stati Uniti.

Il problema esiste e Nintendo of Japan si è scusata più volte mentre Nintendo of America ha avviato un programma di riparazione e sostituzione gratuita dei Joy-Con che presentano il problema in questione, mentre in Europa e Australia la situazione è decisamente meno chiara, sebbene l'assistenza sia sempre puntuale e presente con l'obiettivo di risolvere i problemi.

Bowser ribadisce che l'obiettivo di Nintendo è quello di soddisfare tutti i consumatori, dunque invita i giocatori a contattare immediatamente il servizio clienti in caso di problemi con hardware e software.

"Per quanto riguarda i Joy-Con, stiamo collaborando con i possessori dei controller con problemi per capire se dobbiamo optare per una riparazione o una sostituzione. Durante le riparazioni analizziamo vari aspetti per cercare di isolare i problemi con l'obiettivo di creare prodotti migliori in futuro."

Il Presidente è stato vago riguardo la possibilità di lanciare un modello rivisitato dei Joy-Con, tuttavia sembra aprirsi a questa possibilità, citando nuovamente la volontà di lanciare sul mercato prodotti di alta qualità in grado di rispecchiare la filosofia e gli standard Nintendo.