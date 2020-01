Nintendo Switch Dragon Ball Z Edition: console personalizzata da un fan di DB

Su Reddit, forum e social network sta riscuotendo un discreto successo la foto di un modello custom di Nintendo Switch dedicato a Dragon Ball Z e realizzato da un accanito fan della serie di Akira Toriyama che ha deciso di non rassegnarsi alla mancata uscita di DBZ Kakarot su Switch.

Il lavoro, ammette l'autore, non è stato troppo complesso: dopo aver acquistato un paio di Joy-Con verde neon (colore che richiama alla mente il Drago Shenron) ha applicato agli stick analogici dei gommini gialli con stampata una stella rossa nella parte superiore, così da ricordare le Sfere del Drago.

Il corpo della console non è stato personalizzato o modificato in alcun modo, dunque la parte posteriore non presenta incisioni o loghi di alcun tipo e anche il colore resta quello originale. Cosa ne pensate di questo custom? Si tratta come detto di un lavoro piuttosto semplice e relativamente economico, che sembra però aver conquistato buona parte dei fan di Dragon Ball.

Il più recente gioco dedicato alla serie di Akira Toriyama, Dragon Ball Z Kakarot, uscirà il 17 gennaio su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, purtroppo non sembrano esserci piani di alcun tipo per un porting di DBZ Kakarot su Nintendo Switch.