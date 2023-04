Nintendo Switch e il drift dei Joy-Con: riparazioni gratis anche fuori garanzia

Il portale ufficiale di Nintendo Italia si è recentemente aggiornato per accogliere alcune informazioni in merito al drift dei Joy-Con di Switch, problema che verrà gestito in maniera più efficiente da oggi.

Il sito ufficiale della Grande N non solo propone una serie di consigli che potrebbero aiutare a risolvere il problema senza ricorrere all'assistenza, ma specifica anche che gli utenti afflitti dal problema potranno inviare la periferica in un centro per la riparazione senza alcun tipo di costo aggiuntivo, anche nel caso in cui l'oggetto fosse fuori garanzia. Ovviamente ci saranno alcune eccezioni, dal momento che il problema del drifting verrà sistemato gratuitamente solo per chi ne è stato colpito in maniera involontaria. In poche parole, chi ha danneggiato il controller tramite l'ausilio di periferiche esterne o tentando una riparazione in autonomia non potrà usufruire di questo servizio.

Per avviare una pratica, sarà sufficiente visitare l'apposito portale per fare richiesta e nel giro di qualche giorno dovreste riuscire ad inviare l'oggetto danneggiato per poi riceverlo senza il fastidioso problema del drifting.

Sapevate che, secondo uno studio, il drift dei Joy-Con di Switch è colpa di un errore di design?