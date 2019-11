Nintendo Switch e DualShock 4 in offerta da Esselunga per il Black Friday

Anche la catena di supermercati Esselunga partecipa al Black Friday 2019 con i Black Days, promozione riservata ai prodotti hi-tech, alle console e ai videogiochi. Dopo avervi segnalato la Xiaomi Mi-Band 4 in vendita a 19.90 euro, adesso è il turno di Nintendo Switch, in offerta nei punti vendita aderenti all'iniziativa.

Fino al primo dicembre da Esselunga Nintendo Switch costa 269 euro, prezzo riferito al bundle standard privo di gioco o accessori extra oltre alla console e ai due Joy-Con nella colorazione Rosso/Blu Neon. In offerta anche il DualShock 4 di Sony proposto a 38.94 euro per i possessori della carta Fidaty, i quali possono godere di uno sconto pari al 40% sul prezzo di listino.

Le offerte indicate sono valide solamente nei punti vendita aderenti all'iniziativa Black Days, trovate la lista completa dei negozi Esselunga partecipanti nel link qui sotto. Lo sconto su Nintendo Switch è attivo per tutti, anche per i clienti che non possiedono la carta fedeltà della catena.

Per essere sempre aggiornati sulle offerte del Venerdì Nero rimandiamo alla pagina sconti Black Friday 2019, dove per tutta la settimana (e fino al 2 dicembre) pubblicheremo quotidianamente le migliori promozioni videogiochi, console, informatica ed elettronica delle grandi catene nazionali.