Nintendo Switch: oltre due milioni di unità vendute nell'ultimo trimestre, meno di PS4

Nintendo Switch ha venduto oltre 36 milioni di console dal lancio ma come sono andate esattamente le vendite dell'ultimo trimestre? Scopriamolo insieme.

Nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2019 (primo trimestre dell'anno fiscale 2020) la console Nintendo ha piazzato 2.13 milioni di unità, dato in crescita del 13.2% su base annua, mentre i giochi fisici distribuiti hanno toccato quota 22.62 milioni, anche in questo caso numero in crescita del 25.9% rispetto allo stesso periodo del 2018. Le vendite digitali invece hanno superato i 30.6 miliardi di yen, crescendo del 65.3%, risultato assolutamente positivo per la casa di Kyoto.

Il successo del primo trimestre ha spinto Nintendo a non rivedere le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 30 marzo 2020) pari a 18 milioni di unità da distribuire. Nonostante i buoni numeri, Nintendo Switch ha venduto comunque meno rispetto a PS4, la quale ha piazzato nel trimestre 3.2 milioni di pezzi, questo dato però non deve preoccupare, in quanto nella prima parte dell'anno Switch tende a mantenere vendite piuttosto contenute per poi crescere nel periodo autunnale e per Natale, grazie ai numerosi giochi in arrivo a fine anno.

Le vendite di Switch dovrebbe ulteriormente crescere a partire da settembre, con il lancio di Nintendo Switch Lite e di giochi come The Legend of Zelda Link's Awakeking, Pokemon Spada e Scudo e Luigi's Mansion 3.