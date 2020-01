Nintendo Switch: due nuovi porting da Wii U in arrivo sulla console, secondo nota insider

Durante lo scorso autunno, i vertici della Casa di Kyoto hanno annunciato l'arrivo di Tokyo Mirage Sessions #FE Encore e di Xenoblade Chronicles Definitive Edition su Nintendo Switch.

Oltre a queste due produzioni, tuttavia, altri titoli già disponibili su Nintendo Wii U potrebbero essere in dirittura di arrivo sull'attuale console ammiraglia della Grande N. A sostenere quest'eventualità è Emily Rogers, nota insider videoludica particolarmente vicina alla galassia Nintendo. Dalle pagine del noto forum ResetEra, quest'ultima ha infatti pubblicato un post decisamente interessante.

Al suo interno, Emily Rogers, oltre a lasciare intendere che i primi mesi del 2020 vedranno un forte focus su Animal Crossing: New Horizons, ha infatti dato per certo l'annuncio di nuove versioni di giochi esistenti. "Posso confermare che Nintendo ha (almeno) altri due ulteriori porting Wii U non annunciati. - scrive l'insider - Non sono troppo difficili da immaginare perché non sono rimasti molti molti giochi Wii U dei quali realizzare un porting". Tra i possibili candidati potrebbero di conseguenza figurare produzioni quali Pikmin 3 o The Wonderful 101. Quale gioco Wii U vorreste vedere arrivare su Nintendo Switch?



Per scoprire se le previsioni di Emily Rogers si riveleranno o meno esatte, non resta altro da fare che attendere i futuri Nintendo Direct. Nell'attesa, segnaliamo che la Redazione di Everyeye ha stilato un elenco dei giochi Nintendo Switch più attesi del 2020.