Nintendo Switch: c'è ancora 'tanto potenziale inespresso', secondo gli autori di Touryst

Lo sviluppatore di The Touryst, Manfred Linzner di Shin'en, ha scambiato quattro chiacchiere con i colleghi di NintendoEverything per discutere delle potenzialità grafiche di Nintendo Switch e della nuova console portatile Switch Lite.

Stando all'autore della storica software house tedesca che vanta una lunga tradizione di videogiochi sviluppati per console Nintendo sin dai tempi del Game Boy Color, i lavori sul progetto di The Touryst hanno messo in evidenza come "l'hardware di Nintendo Switch abbia davvero un sacco di potenziale inespresso, che potrebbe essere sbloccato attraverso l'ottimizzazione e la creazione di codice specializzato per questa piattaforma".

A detta di Linzner, quindi, non sembrano esserci ancora i presupposti per il passaggio generazionale ventilato dai rumor sulla futura revisione hardware di Nintendo Switch Pro o, addirittura, di Switch 2 next-gen con giochi in 4K: lo sviluppatore di Shin'en dichiara infatti che "stiamo utilizzando il motore grafico di The Touryst per esplorare ogni tipo di miglioramento prestazionale, tutti gli effetti e gli elementi di gioco sono ottimizzati per rendere possibile il raggiungimento dei 60fps. The Touryst esegue molti più calcoli fisici grazie al codice multi-thread accessibile su Switch, abbiamo anche aggiunto nuove funzionalità per sfruttare la GPU della console e mantenere un framerate elevato senza sacrificare la grafica".

Il lancio di The Touryst è previsto per il 21 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Su queste pagine trovate il frizzante video di annuncio di The Touryst mostrato durante il Nintendo Indie World della Gamescom 2019.