Nintendo Switch e EA: molti giochi del team presto in arrivo sulla console Nintendo

In seguito all'annuncio di una nuova partnership tra Electronic Arts e Google, con l'annuncio dell'arrivo di Star Wars:Jedi Fallen Order su Stadia, parte dell'utenza Nintendo si era lamentata di uno scarso supporto da parte di EA a Nintendo Switch.

Ebbene, sembra che invece la software house sia intenzionata ad offrire un supporto intenso nel corso di quest'anno. Durante un recente meeting finanziario, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha infatti offerto alcune delucidazioni in merito, confermando che ci sono diverse novità in dirittura di arrivo per il pubblico della Grande N. Nello specifico, Wilson ha promesso "molteplici giochi EA con un lancio su Nintendo Switch fissato per quest'anno". Nessun indizio è stato però fornito in merito all'identità di questi ultimi.



Durante il medesimo meeting, i vertici della software house hanno confermato diverse ulteriori informazioni. Tra queste la notizia che ci sono in cantiere almeno sei nuovi giochi EA, con la conferma che alcune nuove uscite potranno beneficiare di un upgrade gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X, anche se non sono stati offerti molti dettagli in merito. In seguito alla cancellazione dell'edizione 2020 dell'E3, è stato già confermato che l'evento EA Play LIve avrà luogo comunque, ovviamente in versione digitale: durante la conferenza giungeranno probabilmente ulteriori delucidazioni in tal senso.