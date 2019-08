Nintendo Switch: EA sta valutando la pubblicazione di giochi di successo sulla console

Recentemente, la redazione di Game Informer ha avuto modo di dialogare con Laura Miele, Chief Studios Officer di Electronic Arts. Tra gli argomenti trattati, il supporto della Compagnia a Nintendo Switch.

Interrogata in merito, Laura Miele ha offerto alcune considerazioni sull'impegno profuso nei confronti della console ibrida e delle intenzioni future di EA in merito all'approdo di nuovi titoli su Nintendo Switch. Di seguito, vi riportiamo dunque le dichiarazioni rilasciate dalla Chief Studios Officer del colosso videoludico: "Abbiamo investito con FIFA. Lì abbiamo avuto successo. Adoro il fatto di avere una tale diffusione e presenza globali su quella piattaforma con quel gioco. Stiamo assolutamente valutando un maggior numero di giochi Switch all'interno del nostro portfolio [...]". Laura Miele ha poi proseguito il proprio intervento, concludendo: "Non abbiamo in programma alcun annuncio in questo momento. Ma si tratta assolutamente di una piattaforma che stiamo considerando per alcuni dei nostri giochi di maggior successo". Nessuna novità imminente, dunque, ma dichiarazioni che sembrano delineare un approccio positivo da parte di EA nei confronti della propria presenza sulla console ibrida.



Restando nell'universo Nintendo, vi ricordiamo che lunedì 19 agosto sarà trasmesso dalla Casa di Kyoto un appuntamento dedicato al mondo indie. In programma per le ore 15:00, potrete seguire il nostra compagnia il Nintendo Indie World sul Canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento è stato recentemente protagonista di un rumor che vorrebbe come imminente l'arrivo di un nuovo gioco Xbox su Nintendo Switch.