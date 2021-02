Nintendo Switch Edizione Speciale Mario: preordini aperti anche su Amazon.it

Mancano pochi giorni all'arrivo di Nintendo Switch Edizione Speciale Mario, edizione limitata della console in vendita dal 12 febbraio. Si tratta di una limited edition che verrà prodotta solamente per un periodo limitato, dunque se siete interessati all'acquisto vi consigliamo di effettuare il preordine.

Questa edizione presenta i colori tipici della salopette di Super Mario, rosso e blu, all'interno della confezione trovano spazio una console interamente rossa, due Joy-Con rossi con lacci blu, impugnatura Joy-Con di colore blu e una dock rossa, oltre ad una custodia rossa e blu personalizzata con loghi e grafiche a tema Super Mario e una pellicola protettiva.

Il prezzo di Nintendo Switch Edizione Super Mario è di 339.99 euro, nel momento in cui scriviamo la console è disponibile per il preordine su Amazon Italia con consegna garantita per il 12 febbraio, data di uscita ufficiale. Come detto in apertura questa versione verrà prodotta solamente per un periodo limitato e resterà in commercio fino ad esaurimento scorte, si tratta di un pezzo destinato a destare un certo interesse tra gli appassionati della mascotte della casa di Kyoto.