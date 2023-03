Nintendo Switch: edizione speciale Super Mario Bros - Il Film è acquistabile su Amazon

Super Mario Bros. - Il film (The Super Mario Bros. Movie), diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, è in uscita nelle sale cinematografiche il 5 aprile di quest'anno e su Amazon è apparso un nuovo bundle in edizione limitata di Nintendo Switch a tema, vediamone assieme contenuti e prezzo.

Questo speciale bundle della console di Nintendo include una console Nintendo Switch con Joy-Con rossi, una copia digitale di Super Mario Odyssey e degli stickers adesivi a tema Super Mario Bros. - Il film. É acquistabile al prezzo di 299,99 euro ed è disponibile da subito, non sappiamo per quanto tempo dureranno le scorte, essendo un'edizione limitata potrebbero durare poco.

Il gioco incluso, Super Mario Odyssey, non ha bisogno di presentazioni, è un videogioco platform del 2017, sviluppato da Nintendo EPD e pubblicato da Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch, nel gioco, diciottesimo capitolo della serie principale di Mario e settimo capitolo con grafica in 3D,dovremmo salvare come sempre la principessa Peach e questa volta avremo come alleato uno strano cappello che potrà assumere forme e dimensioni diverse. Il gioco contiene molti riferimenti ai titoli passati, tra questi facciamo menzione di Donkey Kong, Super Mario Bros., Super Mario 64, Super Mario Galaxy, Super Mario 3D Land e Super Mario 3D World.