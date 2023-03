Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario è ora disponibile: prezzo e contenuti

Quest'anno Nintendo ha festeggiato il Mar10 Day come meglio non poteva: i fan dell'idraulico italiano più famoso del globo hanno ricevuto, tra le altre cose, un nuovo trailer di Super Mario Bros. Il Film, un nuovo update per Super Mario Run e la figure di Donkey Kong per LEGO Super Mario. Come se non bastasse, è uscita anche una nuova Switch.

Come anticipato dai rumor dei giorni scorsi, ieri 10 marzo la casa di Kyoto ha celebrato l'idraulico italiano lanciando ufficialmente sul mercato la nuova Nintendo Switch Edizione Speciale Super Mario. Venduta al prezzo di 299,99 euro, include al suo interno la console con entrambi i Joy-Con di colore rosso, una copia digitale di Super Mario Odyssey e un set di adesivi ispirati al film di Super Mario Bros., in arrivo nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 aprile 2023.

Nintendo Switch in Edizione Speciale Super Mario può già essere acquistata al prezzo di 299,99 euro presso i principali rivenditori, tra cui GameStop, Amazon.it e il My Nintendo Store. Più nel dettaglio, nella confezione sono incluse la console con 32 GB di spazio per l'archiviazione dei dati, una base, i due Joy-Con rossi, l'impugnatura per i Joy-Con, due laccetti per i Joy-Con, un cavo HDMI, l'alimentatore, un codice per riscattare la versione digitale di Super Mario Odyssey (normalmente venduta al prezzo di 59,99 euro) e gli adesivi ispirati a Super Mario Bros. Il Film.