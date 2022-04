Nintendo Switch ed Elden Ring conquistano l'Europa: ancora poche PS5 e Xbox Series X

Ancora grandi successi per l'ultimo Action RPG di FromSoftware, con Elden Ring che si aggiudica lo scettro di gioco più venduto in Europa nel corso del mese di marzo 2022.

Una vittoria che replica il successo già riscontrato a febbraio 2022, periodo di debutto dell'epopea ambientata nell'Interregno. Per due mesi consecutivi, i videogiocatori europei hanno dunque preferito Elden Ring ad ogni altro titolo, disegnando un podio che vede Gran Turismo 7 e FIFA 22 rispettivamente in seconda e in terza posizione. Di poco fuori dal podio Grand Theft Auto V, che si "accontenta" del quarto gradino, e Kirby e la Terra Perduta, che con un'ottima accoglienza si colloca in quinta posizione. In totale, nel mese di marzo 2022, sono stati venduti in Europa ben 14,2 milioni di videogiochi, con un aumento di circa il 35% rispetto al marzo del 2021.



Sul fronte hardware, anche senza l'arrivo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Nintendo Switch si aggiudica la vetta della classifica europea, risultando la console più venduta di marzo 2022. Anche in questo caso, si parla di crescita, con un aumento del 9% per l'hardware ibrido della grande N rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Xbox Series X e Xbox Series S si collocano congiuntamente in seconda posizione. Da notare, tuttavia, - stando ai dati - una persistente carenza di scorte sia per le console Microsoft sia per PlayStation 5.