Nintendo Switch ed Elden Ring dominano il mercato USA a inizio 2022: i dati di NPD

Con il primo trimestre 2022 ormai concluso si possono tirare le somme sui dati di vendita registrati in questa fase iniziale dell'anno. A fornirci interessanti statistiche sugli Stati Uniti è Mat Piscatella di NPD, che effettua anche dei confronti con lo stesso periodo del 2021 nel suo ultimo thread su Twitter.

Lato hardware e software ci sono in verità ben poche sorprese: l'analista conferma che, rispettivamente, Nintendo Switch ed Elden Ring sono stati i prodotti più venduti in assoluto. Sebbene in termini di incassi il primato spetti a Xbox Series X, la console ibrida Nintendo ha piazzato il maggior numero di unità superando la concorrenza (ancora scarsamente reperibile a causa della ben nota crisi dei semiconduttori), continuando dunque a dominare il settore hardware. In ogni caso il colosso giapponese ha messo in conto un taglio per le stime di vendita di Nintendo Switch, proprio a causa della scarsa reperibilità dei semiconduttori che già sta affliggendo le console Sony e Microsoft.

Con Elden Ring che ha piazzato 12 milioni di copie già poche settimane dopo il debutto sul mercato, invece, non stupisce che il titolo firmato From Software sia emerso come il gioco più venduto, dimostrandosi un successo travolgente che sembra non voglia ancora rallentare. Piscatella segnala anche una netta crescita per gli abbonamenti, pur senza specificare esattamente quanto sia stato consistente questo aumento.

In ogni caso, facendo un paragone con il primo trimestre del 2021, le spese effettuate dai consumatori in ambito videoludico statunitense sono state pari a 13,8 miliardi di dollari, l'8% in meno: Piscatella segnala introiti inferiori relativi ad hardware, accessori e contenuti, pur specificando che il settore continua ad andare bene nel complesso, con risultati che si mantengono superiori ai livelli pre-pandemia di Covid-19.