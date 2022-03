Nintendo Switch ed Elden Ring dominano le vendite UK a febbraio 2022: i dati

Il mese di febbraio 2022 nel Regno Unito ha avuto due protagonisti principali: Elden Ring in ambito software e Nintendo Switch dal lato hardware. Nei loro rispettivi ambiti, le due produzioni hanno ottenuto i maggiori successi in ambito commerciale, sorpassando senza troppa fatica la concorrenza.

L'ultima opera di From Sofware (potete a tal proposito leggere la nostra recensione finale di Elden Ring), disponibile su PC e console PlayStation e Xbox dal 25 febbraio 2022, guida la Top 10 dei titoli più venduti durante lo scorso mese. Pur non essendoci dati più specifici sui numeri dei singoli giochi, in totale ne sono stati venduti 2,4 milioni calcolando sia il digitale (1,4 milioni) che il mercato fisico (oltre 900.000). Rispetto a febbraio 2021, però, entrambi gli ambiti registrano un calo: il digitale perde il 17%, mentre il fisico cala del 9%. Di seguito ecco la classifica dei titoli più venduti in UK a febbraio 2022:

Elden Ring Horizon Forbidden West FIFA 22 Leggende Pokémon Arceus Grand Theft Auto V Dying Light 2 Stay Human Total War Warhammer III Call of Duty Vanguard Red Dead Redemption II NBA 2K22

Passando invece al lato hardware, sono 93.000 le console vendute, un dato non particolarmente altisonante che risente delle persistenti scorte limitate di PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Non vengono specificati dettagli più precisi sui risultati ma, alla luce di ciò, Switch risulta essere la piattaforma più venduta essendo maggiormente reperibile sul mercato rispetto alle concorrenti. E in ogni caso il sistema ibrido di Nintendo registra un calo del 30% se paragonato ai numeri ottenuti a febbraio 2021. In generale, rispetto a un anno fa, le vendite hardware sono scese del 33,4%. In ogni caso Nintendo Switch non verrà abbandonata molto presto, assicura il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa.

Infine, sono stati 604.000 gli accessori venduti, anche in questo caso con un calo del 28% rispetto a febbraio 2021. Nonostante la carenza di scorte, il DualSense di PS5 ha ottenuto i risultati migliori, seguito a ruota dai controller Xbox Black Wired e Shock Blue Wireless.