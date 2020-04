Nintendo Switch: l'emulatore RyujiNX ora fa girare Pokémon Spada e Astral Chain

Continuano i lavori su RyujiNX, emulatore per Nintendo Switch programmato in C# e in sviluppo fin dal 2018. In tutto questo tempo il software ha fatto dei passi da gigante, che i suoi creatori sono stati orgogliosi di mostrare in rete.

L'ultima build di RyujiNX ha introdotto delle grandi migliorie all'emulazione di alcuni titoli selezionati. Come dimostrano i video allegati a questa notizia, è ora in grado di far girare Astral Chain in maniera abbastanza decente. Non mancano alcuni cali di frame rate e stuttering, ma si tratta di problemi auspicabili allo stato attuale. Situazione simile per Pokémon Spada, dove sono presenti anche alcuni glitch grafici. Più seri invece i problemi per Super Smash Bros. Ultimate e Yoshi's Crafted World. Insomma, ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma sembra che il lavoro stia procedendo bene. Per dovere di completezza, segnaliamo che i video sono stati catturati su una configurazione PC con Windows 10 64 bit con a bordo una CPU Intel Core i7 8700K @ 5.0 Ghz, 32GB di RAM GDDR4 e una GPU GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC 8G.

Prima di salutarvi, ci teniamo ad aggiungere che che l'intero staff di Everyeye condanna la pirateria in ogni sua forma. Con questa notizia non abbiamo voluto in alcun modo incoraggiare tale pratica, ma solamente mostrare i passi da gigante compiuti nell'ambiente dello sviluppo e della programmazione degli emulatori