Nintendo Switch entra nel cuore del suo ciclo vitale: i piani del colosso di Kyoto

Dopo aver affermato di non essere preoccupato dal lancio di PS5 e Xbox Series X, il Presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha discusso anche di altre tematiche nel corso di una recente sessione di Q&A con gli investitori.

In particolare, si è discusso di quali sono i piani di Nintendo volti a garantire un costante successo per Nintendo Switch. Su questo fronte, il Presidente della Casa di Kyoto ha evidenziato diversi aspetti, tra cui l'intenzione di proseguire l'intensa opera di promozione di Nintendo Switch Lite, versione esclusivamente portatile dell'ammiraglia della Grande N. Un ruolo di rilievo, ovviamente, è stato inoltre identificato anche sul fronte dell'ampliamento della softeca della console.

"In termini di software, - ha dichiarato Furukawa - oltre a continuare ad introdurre nuovi giochi, crediamo che sarà molto importante continuare i nostri sforzi per vendere i titoli che abbiamo pubblicato sino ad ora". Fondamentale, inoltre, un approccio di lungo periodo: "[...] Nintendo Switch è ora nel suo quarto anno ed è appena nel pieno del proprio ciclo vitale. Piuttosto che sul prossimo anno, penso alle cose in termini di cosa fare nel corso dell'anno successivo ed in quello dopo ancora".



Recentemente, la dirigenza Nintendo ha inoltre evidenziato l'importanza di garantire supporto post-lancio ai giochi Nintendo Switch.