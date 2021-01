Nintendo Switch, le esclusive più attese del 2021: la rassegna dei most wanted in video!

All'avvio di ogni nuovo anno videoludico, è ormai spontaneo provare a stilare una lista delle novità più attese che caratterizzeranno i prossimi 12 mesi.

La Redazione di Everyeye ha dunque deciso di inaugurare la prossima stagione videoludica con una ricca rassegna legata ai principali giochi in arrivo nel corso dell'anno. Dopo avervi presentato le esclusive PC più attese del 2021 e le produzioni PlayStation, Microsoft e multipiattaforma più ambiti del nuovo anno, non potevano mancare all'appello anche i grandi giochi in arrivo solamente sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Sin dal lancio, Nintendo Switch ha infatti abituato il suo pubblico alla pubblicazione periodica di esclusive di grande successo, sia in termini di pubblico sia in termini di critica. Dopo Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey o Astral Chain, che cosa attende i giocatori nel 2021 firmato Grande N?



Per fare il punto della situazione sulle esclusive Nintendo Switch più attese del nuovo anno, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato. Dalla nostra rassegna abbiamo escluso quei titoli che difficilmente riusciranno a debuttare nel 2021, come ad esempio Metroid Prime 4, mentre abbiamo incluso alcune incognite, come Bayonetta 3 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!