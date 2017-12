Nintendo Switch: le esclusive più attese del 2018 nel nostro Video Speciale

Il 2018 disi preannuncia ricchissimo di uscite di indubbio spessore: accanto ai progetti già confermati, come il ritorno di, trovano spazio titoli ancora avvolti nel mistero...

Tra questi citiamo l’inedito gioco dei Pokemon ed il nuovo capitolo di Fire Emblem, senza dimenticare i ritorni di Yoshi e Kirby. Se tutte le promesse saranno mantenute, insomma, anche il prossimo anno si rivelerà all’insegna della Nintendo Difference.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale dedicato ai giochi per Nintendo Switch in uscita nel 2018, quello che sta per iniziare si prospetta un anno davvero ricco per i possessori della console delal casa di Kyoto.