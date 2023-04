Nintendo Switch, nuovo evento in arrivo! Ecco data e ora dell'Indie World di aprile

Dopo aver fatto la felicità degli appassionati di Zelda con il Final Trailer in italiano di Zelda Tears of the Kingdom, la casa di Kyoto riguadagna i social per annunciare il Nintendo Indie World di aprile, un evento pieno di World Premiere e informazioni sui videogiochi indipendenti in uscita su Switch.

Il prossimo appuntamento mediatico organizzato dalla casa di Super Mario accenderà i riflettori mediatici sui tanti videogiochi destinati ad approdare nei prossimi mesi sulla console ibrida.

Il nuovo Indie World della Grande N durerà all'incirca 20 minuti, nel corso dei quali avremo modo di assistere a numerosi gameplay trailer di giochi già annunciati e, con ogni probabilità, a dei video reveal di titoli inediti che andranno ad arricchire la ludoteca di Switch tra la primavera e l'estate.

L'evento digitale, di conseguenza, si focalizzerà solo ed esclusivamente sui videogiochi indipendenti realizzati dalle case di sviluppo terze: a giudicare da quanto spiegato sui social da Nintendo, quindi, non dovrebbero esserci annunci o anticipazioni riguardanti i titoli first party dell'azienda giapponese.

Ad ogni modo, come sottolineato su Twitter da Nintendo, la prossima puntata del Nintendo Indie World si terrà ufficialmente nella giornata di mercoledì 19 aprile a partire dalle ore 18:00 italiane. Come di consueto, servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per farci sapere quali annunci attendete maggiormente e quali videogiochi vorreste ammirare nel corso di questo spettacolo digitale.