Nintendo Switch: un nuovo evento Direct in arrivo? Si diffonde il nuovo rumor

Dopo l'evento interamente dedicato a Monster Hunter Rise Sunbreak e all'ultimo Direct tenutosi circa un mese fa, potremmo essere molto vicini all'arrivo di un nuovo showcase targato Nintendo.

Questo è almeno quanto suggerisce la nota leaker "HotGirlVideos69", tanto improbabile nel suo nome quanto affidabile se teniamo in considerazione il suo track record e le corrette anticipazioni arrivate in passato. Come potete osservare tramite il breve cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, l'insider dà praticamente per certo un nuovo evento Nintendo in arrivo "molto presto".

Sfortunatamente non vengono forniti ulteriori dettagli, ma è possibile che lo showcase a cui si fa riferimento sarà dedicato agli indie game, considerando appunto che è passato solo un mese dall'ultimo Direct principale (in tal caso sarebbe lecito aspettarsi le tanto agognate novità su Hollow Knight Silksong).

Alcuni utenti hanno inoltre avanzato l'ipotesi che possa trattarsi di un evento non strettamente legato ai videogiochi in arrivo su Switch, e quindi dedicato a produzioni di altra tipologia, come ad esempio il film d'animazione di Super Mario a cui partecipano Chris Pratt e Jack Black.

Al momento non ci rimane che attendere speranzosi che arrivi un intevento ufficiale da parte della grande N. Se l'evento è davvero dietro l'angolo, è probabile che ci saranno aggiornamenti in merito anche nelle prossime ore.