Nintendo Switch fake, dalla Cina arriva Powkiddy X2

Vi siete imbattuti in una Nintendo Switch a meno di 100 euro e pensate che l'offerta possa essere interessante? Attenzione perchè potrebbe trattarsi del Powkiddy X2, console cinese che replica in tutto e per tutto (o quasi) il design della console ibrida.

Powkiddy X2 riprende ovviamente l'aspetto ed i colori di Nintendo Switch con tanto di schermo IPS da 7 pollici (risoluzione 1024x600), processore ARM Cortex-A7 da 1.3 GHz e batteria da 3,000 mAh, senza dimenticare la possibilità di collegamento alla TV tramite cavo HDMI, così come avviene in molti altri dispositivi di questo tipo. Tutto qui?

Esattamente, i falsi Joy-Con non possono essere staccati, il touch screen è assente e una volta accesa la console permette di far girare essenzialmente qualche emulatore con relative ROM. Una chicca? La possibilità di collegare due controller simili al DualShock 4 (cablati, ovviamente), presumibilmente avanzi di magazzino della PolyStation e console similari.

Powkiddy X2 viene venduta sui siti asiatici e in vari portali di aste online a circa 80 dollari, se qualcuno prova a "spacciarvela" per una vera Nintendo Switch... non cascateci!