Nintendo Switch: Famitsu elenca i 35 giochi più venduti di sempre in Giappone

Nintendo Switch è ancora sulla cresta dell'onda e le vendite non danno segnali di cedimento, specialmente in Giappone, dove ci sono 18,5 milioni di console in giro (3 milioni delle quali in versione Lite).

In occasione del quarto compleanno di Nintendo Switch celebrato lo scorso 3 marzo, Famitsu ha ben pensato di stilare la classifica con i 35 giochi per Switch più venduti in Giappone fino ad oggi. Come vedrete a breve, certi numeri sono impressionanti: Animal Crossing New Horizons, il titolo di maggior successo, nel solo Giappone ha piazzato 6,6 milioni di copie, un risultato che neppure alcuni tripla A multipiattaforma venduti in tutto il mondo sono in grado di raggiungere. Il podio è completato da Super Smash Bros. Ultimate con 4,1 milioni di copie e Pokémon Spada e Scudo, che assieme hanno quasi raggiunto 4 milioni di unità vendute.

Nintendo Switch | 35 giochi più venduti in Giappone fino a marzo 2021

Animal Crossing: New Horizons – 6,625,026 Super Smash Bros. Ultimate – 4,145,903 Pokemon Sword/Shield – 3,955,554 Splatoon 2 – 3,771,338 Mario Kart 8 Deluxe – 3,656,140 Ring Fit Adventure – 2,346,098 Super Mario Odyssey – 2,208,475 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1,846,039 Super Mario Party – 1,818,405 Minecraft – 1,806,925 Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 1,772,856 Zelda: Breath of the Wild – 1,771,235 Super Mario Maker 2 – 1,065,261 New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,031,494 Kirby Star Allies – 878,800 Luigi’s Mansion 3 – 745,825 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 630,909 Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 572,215 Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 566,909 Dragon Quest XI S – 560,075 Super Mario 3D All-Stars – 555,345 Pikmin 3 Deluxe – 536,209 1-2 Switch – 483,430 Mario Tennis Aces – 479,866 ARMS – 461,056 Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 376,481 Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 363,759 Pokken Tournament DX – 344,201 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 341,519 Fire Emblem: Three Houses – 323,562 Dragon Quest Builders 2 – 308,893 Paper Mario: The Origami King – 305,603 Yo-kai Watch 4 – 303,978 Zelda: Link’s Awakening – 300,027 eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 284,876

Quali di questi titoli si trovano anche nella vostra collezione? I numeri che abbiamo appena visto sono destinati a salire ulteriormente, visto che Nintendo Switch è ancora ben lontana dalla fine del suo ciclo vitale. Tutt'altro, stando ai recenti rumor presto potrebbe evolversi in Nintendo Switch Pro...