Nintendo Switch: un fan ridisegna l'interfaccia e spopola sui social

Con l'uscita sempre più prossima di Nintendo Switch OLED, sono ormai in molti a ritenere che l'interfaccia della console ibrida debba essere "svecchiata". Un concept artist di Reddit ha così provato a ridisegnare la dashboard di Switch, riscuotendo un grande successo tra i membri del popolare forum.

Il progetto fan made firmato dal redditor conosciuto come "porcorousseau" sta infatti ricevendo il plauso dei frequentatori del forum, superando agilmente la soglia dei 5.000 "Mi Piace" a meno di tre giorni dalla pubblicazione dei suoi render.

Le immagini che accompagnano il mockup amatoriale del redditor mostrano la schermata introduttiva di Nintendo Switch stravolta e ampliata dall'introduzione di alcune delle caratteristiche più richieste dalla community, come le cartelle o l'aggiunta di un'opzione per apportare delle personalizzazioni all'interfaccia.

Nelle intenzioni del redditor, la riprogettazione della schermata iniziale di Switch da parte di Nintendo dovrebbe passare per l'adozione di uno stile simil-iOS, ma con la possibilità per gli utenti di sfruttare dei widget per controllare gli obiettivi da sbloccare e organizzare al meglio il catalogo di giochi installati sulla console. Date un'occhiata al redesign amatoriale della dashboard di Switch e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo mockup.