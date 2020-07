Nintendo Switch: un fan trasforma la console in un flipper ipertecnologico

Lo youtuber Tommy Williamson che gestisce il canale Nerds & Makers ha realizzato un flipper ipertecnologico utilizzando i controller Joy-Con di Nintendo Switch, la sua TV a schermo piatto e una stampante 3D.

Per dare vita al progetto di SwitchPin, il creatore di contenuti si è servito dei due controller della console ibrida di Nintendo e di un moderno televisore nel tentativo di emulare l'esperienza ludica offerta da un vero flipper.

Dopo diversi tentativi compiuti con dei prototipi, Williamson è riuscito a realizzare con la sua stampante 3D degli alloggiamenti in plastica che gli consentono di integrare i Joy-Con alla scocca della TV posta in orizzontale: in questo modo, è possibile giocare a Pinball FX3 su Switch ricreando in tutto e per tutto l'esperienza di gioco restituita da un flipper. Qualora foste interessati a ricreare questo progetto utilizzando la vostra stampante 3D, l'autore di Nerds & Makers ha condiviso gratuitamente sulla piattaforma digitale di Thingiverse tutti i file grafici necessari: trovate il link in calce al video YouTube pubblicato da Williamson.

A chi ci segue, ricordiamo infine che il presidente della casa di Kyoto, Shuntaro Furukawa, è intervenuto in una recente riunione con gli azionisti per confermare che Nintendo Switch avrà un ciclo di vita più lungo grazie al crescente successo commerciale della console ibrida e della sua nuova iterazione portatile Nintendo Switch Lite.