Nintendo Switch, fate spazio nella memoria: rivelato il peso di Lego 2k Drive e non solo

Il 2023 di Nintendo Switch è ricco di tante produzioni di prime e terze parti, come nel caso dell'open world pieno di divertimento e follia di Lego 2K Drive e non solo. Sono in arrivo parecchi titoli sulla console ibrida della Grande N nei prossimi mesi e, proprio per questo, è necessario fare spazio sul proprio Nintendo Switch.

Come riportato dallo stesso Nintendo e-Shop, infatti, i giochi prossimi ad approdare sulla libreria Nintendo richiederanno molto spazio a fronte di quello disponibile su Nintendo Switch. Vedasi, ad esempio, il sopracitato Lego 2K Drive con i suoi 7.8 GB totali che, per quanto pochi possano sembrare al giorno d'oggi, occupano circa 1/5 dello spazio disponibile sulla versione base di Switch.

Quali sono i giochi più pesanti prossimamente in uscita? Qui di seguito vi riportiamo l'elenco completo:

Escape Room Bundle peserà 21.0 GB

Batora: Lost Haven peserà 8.2 GB

Lego 2K Drive peserà 7.8GB

Tin Heats peserà 5.8 GB

TAPE: Unveil the Memories peserà 3.8 GB

Lifeslide peserà 2.8 GB

Tron: Identity peserà 2.5 GB

Slime For Me peserà 1.6 GB

BookyPets Legends peserà 1.3 GB

God of Rock peserà 1.3 GB

Alekon peserà 1.2 GB

Tuya peserà 1.2 GB

Kana Quest peserà 740 MB

Super Cute Alien's Adventure peserà 565 MB

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly peserà 557 MB

Labyrinth of Zangetsu peserà 482MB

Ratyboy Adventures peserà 258MB

Ultimate Anime Jigsaw Puzzle peserà 214MB

Goroons peserà 203MB

Dashing Orange peserà 159MB

Squares and Numbers peserà 128MB

The Answer is 42 peserà 127MB

Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist peserà 124MB

Lucky Slots peserà 115MB

Celebrity Slot Machine peserà 113MB

Tasty Slot Machine peserà 112MB

Pocket Academy 3 peserà 84MB

Fusion SHIFT peserà 77MB

Billy 101 peserà 46MB

Neko Rescue Tale peserà 34MB

Si conclude così la carrellata dei giochi più pesanti in arrivo su Nintendo Switch, con l'interessante progetto Lego e 2K Games, che recentemente si è mostrato con un gameplay di Lego 2K Drive che ci porta alla scoperta dell'enorme open world, nel podio della classifica.