Nintendo Switch festeggia il Mar10 Day: sconti speciali, ma non in Europa

Si avvicina il Mar10 Day, giornata mondiale dedicata al super idraulico di casa Nintendo: una data simbolica per festeggiare ogni anno una delle più grandi icone videoludiche della storia del medium.

La scelta della giornata da parte del colosso di Kyoto si deve ad un semplice gioco di parole, derivante dalle prime tre lettere di Mario, associate alle ultime due, reinterpretate in chiave numerica. All'appuntamento manca ancora qualche giorno, ma sembra che Nintendo abbia già acceso i motori per celebrare la ricorrenza con la community di appassionati di Super Mario. Negli USA, in particolare, sono stati attivati degli speciali sconti per il MAR10 Day, con diversi titoli Nintendo Switch in promozione su Nintendo eShop e presso diverso retailer. Tra questi, possiamo segnalare:

Luigi's Mansion 3 : proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari;

: proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari; Mario Tennis Aces :proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari;

:proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari; Super Mario Maker 2 : proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari;

: proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari; Super Mario Party: proposto a 38,99 dollari, anziché 59,99 dollari;

Al momento, purtroppo, gli scontie sono dunque inaccessibili da Nintendo eShop italiano. Non è ad ogni modo da escludere che le medesime promozioni possano essere attivate anche dacon l'avvicinarsi di, ma per saperne di più non resta altro da fare che attendere. Nel frattempo, vi ricordiamo che presto Super Mario 3D All-Stars non potrà più essere acquistato , mentre Super Mario Bros 35 sarà disattivato