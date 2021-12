Nintendo Switch, FIFA 22, It Takes Two e Farming Simulator 22: i successi 2021 in Europa!

Mentre Metacritic ha già offerto una prima rassegna dei peggiori videogiochi del 2021, non mancano le prime osservazioni legate ai grandi successi di questi ultimi dodici mesi.

Christopher Dring, della redazione internazionale di Games Industry, offre in particolare alcune anticipazioni sul mercato europeo. Grazie alle prime elaborazioni dei dati raccolti da GSD, emerge un ampio dominio di Nintendo Switch nel Vecchio Continente. La console ibrida sembra infatti aver battuto qui tutti i concorrenti hardware, inclusa la richiestissima PlayStation 5. Quest'ultima, riconosce Dring, avrebbe in effetti potuto conquistare la vetta, se non fosse stato per i continui problemi di forniture che stanno affliggendo la next gen. Complessivamente, PS5 si afferma comunque come console più venduta in Gran Bretagna, ma anche in mercati più piccoli, come Svezia, Danimarca e Finlandia. Rispetto al 2020, Nintendo Switch ha sperimentato un calo delle vendite in Europa pari al 12% circa, ma, nonostante ciò, si è trattato di un anno "grandioso" per la console ibrida.

Sul fronte software, non sembrano esserci dubbi: FIFA 22 si avvia a occupare il primo gradino del podio tra i giochi più venduti del 2021. Nonostante le polemiche, sino ad ora il gioco EA ha peraltro ottenuto risultati migliori rispetto al precedente FIFA 21. La Top 10 europea, prosegue Dring, conta al suo interno solo due altre nuove produzioni, ovvero Call of Duty: Vanguard e Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Niente da fare per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, che tuttavia rientrerebbero in classifica se fossero considerati congiuntamente come un unico titolo. Fuori dalle prime dieci posizioni anche Far Cry 6, che tuttavia potrebbe recuperare in extremis con le ultime settimane del 2021.



Nel condividere i dati GSD, Dring ha poi posto l'accento su alcune interessanti osservazioni. Ad esempio, si apprende che il successo di Farming Simulator 22 ha portato il gioco a superare titoli del calibro di Marvel's Guardians of the Galaxy, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise o Ratchet & Clank: Rift Apart. La corona di miglior nuova IP dell'anno va invece a It Takes Two, che ha ad esempio sbaragliato Outriders. Fuori dalla Top 10 di Nintendo Switch troviamo invece Metroid Dread, che si ferma in 23° posizione. Sul fronte PS5, Resident Evil: Village conquista invece il quinto gradino del podio, la cui vetta è dominata da FIFA 22. Fondendo - per necessità - le vendite di Xbox One e Xbox Series X|S, in vetta al podio verdecrociato troviamo infine FIFA 22, mentre Forza Horizon 5 è in quinta posizione.