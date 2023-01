Nintendo Switch e FIFA 23 dominatori in Europa: i dati di vendita del 2022

Il 2023 ha mosso i suoi primi passi, ma nel frattempo continuano ad arrivare dati e statistiche relativi al 2022 da poco concluso, stavolta incentrati sull'intero territorio europeo dove emergono chiari vincitori sia sul lato hardware che in termini di software.

Come rivelato da Christopher Dring di Games Industry in un thread su Twitter, Nintendo Switch si conferma essere la console più venduta degli ultimi 12 mesi in Europa, raggiungendo la cima del podio un po' in tutti i paesi con la sola eccezione di Norvegia (dove la più venduta risulta essere Xbox Series X/S), Svezia e Danimarca (domina PS5 in questi due territori). Come sappiamo Nintendo Switch ha superato PS5 all'ultimo in UK, ma nonostante ciò la console ibrida Nintendo registra anche un calo del 25% nelle vendite rispetto a quanto raggiunto nel 2021, mentre Xbox Series X/S, pur piazzandosi in terza posizione sul suolo europeo, risulta essere l'unica piattaforma ad aver segnato una crescita nel corso del 2022.

Lato software, invece, FIFA 23 risulta vincitore incontrastato in tutta Europa: il titolo calcistico di Electronic Arts è arrivato primo nelle classifiche commerciali di ogni paese con la sola eccezione della Finlandia dove il gioco più venduto del 2022 è stato Elden Ring. Dring fa sapere le vendite software nel 2022 hanno segnato un calo, tuttavia precisa che i nuovi giochi pubblicati nell'ultimo anno hanno registrato un aumento del 16% rispetto a quanto fatto dai titoli usciti nel 2021.

Infine, in termini di vendite software, il Regno Unito si rivela il mercato più prolifico, seguito in seconda posizione dalla Germania (che nel 2022 ha registrato un calo del 13% nel numero di giochi venduti), e con la Francia al terzo posto (lieve calo del 3% rispetto al 2021). Italia e Spagna sono più indietro, ma entrambe registrano un incremento in termini di software venduti nel corso dello scorso anno.

Sempre a proposto del mercato britannico, tornando invece al nuovo anno, God of War Ragnarok ha aperto il 2023 al primo posto nella classifica UK, superando la concorrenza di FIFA 23 e di COD Modern Warfare II.