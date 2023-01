Nintendo Switch: Fire Emblem Engage domina le classifiche e-Shop della settimana

Quella che sta per giungere al termine è stata una settimana ricca di interessanti contenuti per i fan della prima ora di Nintendo: il parco titoli delle produzioni first party di Nintendo Switch si è arricchito ulteriormente, soprattutto in seguito all'approdo della recente esclusiva da noi recensita: Fire Emblem Engage.

Con l'arrivo delle ultime classifiche del Nintendo e-Shop degli ultimi sette giorni, possiamo osservare come l'approdo della nuova esclusiva targata Intelligent System abbia riscosso un grande successo tra gli utenti: Fire Emblem Engage è in cima alla classifica, conquistando il podio dei prodotti più acquistati e scaricato in questo lasso di tempo.

Tuttavia, al nome di Fire Emblem Engage ne seguono altri di altrettanto spessore in termini di importanza: insieme al successo del lavoro dello studio nipponico di Intelligent System, infatti, osserviamo la presenza di altri colossi del mondo del gaming, tra cui Stardew Valley, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e non solo.

Un grande successo per Fire Emblem Engage

La base installata della console ibrida della Grande N in tutto il mondo potrebbe essere un'ottima vetrina per l'ultima produzione targata Nintendo, soprattutto in riferimento alle classifiche di vendite che mostrano Nintendo Switch come la console più venduta in America nel 2022. Intanto, qui di seguito, vi rimandiamo all'elenco completo dei giochi di questa settimana:

Fire Emblem Engage

Stardew Valley

Mario Kart 8 Deluxe

Minecraft

Hollow Knight

Just Dance 2023

Nintendo Switch Sports

Pokémon Violetto

Disney Dreamlight Valley

FIFA 23 Legacy Edition

Mario Party Superstars

Celeste

Pokémon Scarlatto

Super Smash Bros. Ultimate

LEGO Marvel Super Heroes 2

Animal Crossing: New Horizons

Ori and the Will of the Wisps

Among US

Ori and the Blind Forest

Mortal Kombat 11

Persona 3 Portable & Persona 4 Golden Bundle

A Little to the Left

Just Dance 2023 Edition Theluxe

The Oregon Trail

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Splatoon 3

Zelda: Link's Awakening

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

MLB The Show 22

Giochi acquistabili sono in digitale

Continuano a dominare, nella top 30 dei giochi più acquistati su Nintendo Switch, alcune delle esperienze videoludiche più interessanti degli ultimi anni, tra cui Hollow Knight, Celeste e molti altri giochi presenti sulla console ibrida di Nintendo e non solo.