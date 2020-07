Nintendo Switch: il firmware 10.1.0 include anche un update per i controller

Questa mattina, a pochi giorni dal lancio del firmware 10.0.4, il sistema operativo di Nintendo Switch si è aggiornato ancora una volta, arrivando così alla versione 10.1.0.

Il nuovo update, in ogni caso, non verrà ricordato come uno dei più ricchi. Con questa nuova iterazione, stando al changelog ufficiale, Nintendo si è limitata a correggere dei bug, implementare delle migliorie tecniche e aumentare la stabilità di sistema. I giocatori, in ogni caso, hanno presto scoperto che c'è anche dell'altro: a quanto pare, il nuovo firmware include anche un aggiornamento per i controller.

Per effettuarlo, non dovete far altro che aprire le "Impostazioni di Sistema", entrare nella sezione "Controller e Sensori", e infine selezionare la voce "Aggiorna Controller". La procedura non vi porterà via più di qualche minuto e, anche se non sono stati resi noti dettagli sui miglioramenti che applica, vi consigliamo di effettuarla per essere sicuri che i vostri controller funzionino nella miglior maniera possibile.