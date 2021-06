Nintendo Switch: il firmware 12.0.3 causa problemi ai download

La storia del firmware 12.0.3 di Switch si sta rivelando parecchio travagliata. Lanciato l'8 giugno, è stato ritirato da Nintendo nel giro di poche ore dalla pubblicazione a causa di un bug che nasceva da un conflitto alcune nuove schede microSDXC provocando gravi problemi alla connettività, con il Nintendo eShop e con il download di contenuti e aggiornamenti.

Dopo aver affermato di aver risolto il problema, la grande N lo ha rimesso a disposizione, ma non è ancora finita... Stando a quanto è possibile leggere in rete (c'è un topic su Reddit con 1.400 upvote e centinaia di commenti), l'ultimo firmware di Nintendo Switch sta continuando a causare dei gravi problemi ai videogiocatori, molti dei quali risultano essere impossibilitati a scaricare dei contenuti dall'eShop a causa della comparsa dell'errore 2123-1502.

Sul sito del supporto ufficiale Nintendo offre alcune soluzioni, come il riavvio della console, la pulizia della cache, l'avvio di un test sulla propria connessione, la creazione di una nuova connessione internet, la modifica dei DNS (mettendo, ad esempio, quelli di Google), la connessione da un altro punto d'accesso e anche la più banale di tutte: provare ad avviare il download finché non parte. Soluzioni che non risultano essere risolutive per la maggior parte dei giocatori, che ora sono in attesa di un intervento più concreto da parte della casa di Kyoto.