Nintendo Switch: il nuovo Firmware 14.0 include anche un update dei Joy-Con

Il nuovo Firmware 14.0.0 di Nintendo Switch, Switch Lite e OLED non è giunto da solo: assieme alla nuova versione del sistema operativo è arrivato anche un aggiornamento dei Joy-Con, che necessita di un intervento manuale per poter essere avviato e applicato.

Per aggiornare il Firmware dei Joy-Con non dovete far altro che aprire le impostazioni di sistema, entrare nel menu "Controller e sensori" e infine cliccare su "Aggiorna i Controller". A quel punto non dovrete far altro che aspettare la conclusione delle operazioni di aggiornamento. Nintendo non ha condiviso un changelog ufficiale, dunque non conosciamo nel dettaglio gli interventi effettuati da questo update (forse risolve qualche bug e stabilizza le performance dei controller), tuttavia vi consigliamo di effettuarlo quanto prima per assicurarvi che i vostri Joy-Con siano nella loro miglior forma possibile.

Sono invece ben note le novità del Firmware 14.0.0 di Switch, che ha portato sulla famiglia delle console di Nintendo funzionalità come la regolazione del volume dei dispositivi Bluetooth (tramite i pulsanti "+" e "-") e la possibilità di creare le cartelle (sono in grado di contenere fino a 200 applicazioni ciascuna e il loro nome può essere scelto liberamente).