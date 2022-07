Nintendo Switch senza freni in Giappone: la Top 30 è tutta per la console ibrida!

Nonostante il forte caldo che mette alla prova Nintendo Switch, il successo riscosso dalla console ibrida in quel del Giappone appare ormai inarrestabile.

A testimoniarlo, sono gli ultimi dati di vendita condivisi dalla redazione di Famitsu, noto periodico del Sol Levante. Stando alla testata, nel corso della settimana compresa tra 11 e 17 luglio 2022, avrebbero trovato spazio nella Top 30 dei giochi più venduti in Giappone solamente titoli per Nintendo Switch. Un dato che coinvolge sia il mercato retail sia quello digitale, con una classifica che appare come di seguito:

[NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak [NSW] Nintendo Switch Sports [NSW] Mario Kart 8 Deluxe [NSW] Minecraft [NSW] Kirby e la Terra Perduta [NSW] Ring Fit Adventure [NSW] Super Smash Bros. Ultimate [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes [NSW] Animal Crossing: New Horizons [NSW] Mario Party Superstars [NSW] Mario Strikers: Battle League [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 [NSW] KLONOA Phantasy Reverie Series [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics [NSW] Leggende Pokemon: Arceus [NSW] Splatoon 2 [NSW] Pokemon Spada / Pokémon Scudo [NSW] Monster Hunter Rise [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury [NSW] Kirby: Star Allies [NSW] Pokemon Diamante Lucente / Pokémon Perla Splendente [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe [NSW] Chickip Dancers: Norinori Dance de Kokoro mo Odoru [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise [NSW] Human Fall Flat [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition [NSW] Super Mario Maker 2

, che dimostra come la console della Grande N sia riuscita a conquistare il pubblico di appassionati giapponese. Come prevedibile in questo contesto, Nintendo Switch risulta anche la, con ilin testa alla classifica, seguito da Nintendo Switch tradizionale e da. Nintendo Switch Lite trova invece spazio in quarta posizione. A rendere tale traguardo ancora più notevole, contribuiscono infine i problemi produttivi di Nintendo Switch , che hanno di recente causato un calo nelle vendite dell'hardware nel Sol Levante.