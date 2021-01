Nintendo Switch senza freni: superate le 18 milioni di console vendute in Giappone!

Le nuove rilevazioni di Famitsu sui dati di vendita hardware e software giapponesi certificano l'avvenuto superamento delle 18 milioni di Nintendo Switch commercializzate in madrepatria dalla casa di Super Mario.

In base ai dati raccolti dalla redazione del celebre portale videoludico del Sol Levante, le 110.811 Switch (tra modello ibrido e Lite) vendute nella settimana dal 18 al 24 gennaio consentono alla piattaforma nintendiana di raggiungere e superare la spaventosa cifra delle 18 milioni di console vendute nel solo mercato nipponico.

Per la seconda settimana consecutiva, la Top 10 giapponese è occupata da soli giochi Switch, a ulteriore riprova dell'enorme attrattiva esercitata negli utenti giapponesi dalla console ibrida della casa di Kyoto e dal suo parco titoli.

Vendite Software in Giappone - 24 gennaio 2021

[Switch] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 92,793 (1,710,394) [Switch] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 36,489 (2,273,887) [Switch] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 27,237 (6,580,855) [Switch] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 19,239 (3,620,938) [Switch] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 13,316 (4,122,643) [Switch] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,873 (1,786,687) [Switch] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 11,410 (612,794) [Switch] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 9,407 (3,753,205) [Switch] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,847 (3,938,093) [Switch] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 7,623 (1,805,240)

Vendite Hardware in Giappone - 24 gennaio 2021

Switch – 87,385 (14,877,202) Switch Lite – 23,426 (3,224,391) PlayStation 5 – 15,312 (245,957) PlayStation 4 – 3,247 (7,746,690) PlayStation 5 Digital Edition – 2,036 (55,665) New 2DS LL (inclusa 2DS) – 439 (1,153,006) Xbox Series X – 386 (25,566) Xbox Series S – 38 (6,685) PlayStation 4 PRO – 16 (1,575,581)

In cima alla classifica delle vendite software troviamo quindi il party game Momotaro Dentetsu Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban, seguito da titoli decisamente più "internazionali" come Ring Fit Adventure, Animal Crossing New Horizons e dall'immancabile doppietta rappresentata da Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate.

Sul fronte hardware, il successo di Switch eclissa i comunque discreti risultati ottenuti da Sony nella vendita dei due modelli di PlayStation 5 con o senza lettore di dischi. Nonostante il problema delle scorte di PS5 che rendono introvabile la console Sony sul mercato interno e a livello internazionale, la nuova arrivata della famiglia PlayStation è riuscita a entrare in altre 17.000 case giapponesi negli ultimi sette giorni.

Prosegue invece il rapporto a dir poco "conflittuale" tra i giocatori nipponici e il brand Xbox, certificato dalla vendita di 386 Xbox Series X e di sole 38 Xbox Series Series S nell'ultima settimana, per un totale di 32.251 piattaforme next gen Microsoft acquistate in Giappone dal day one.