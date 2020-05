Nintendo Switch senza freni: vendite superiori a N64 e GameCube combinati

Il più recente meeting finanziario di casa Nintendo ha visto la pubblicazione di risultati decisamente notevoli per la console ibrida arrivata sul mercato nel marzo del 2017.

La dirigenza della Grande N ha infatti comunicato che Nintendo Switch ha superato 55 milioni di unità vendute, un risultato che la colloca in una posizione di vantaggio rispetto a diverse sue antesignane. Tra queste ultime figurano il Nintendo 64 ed il GameCube, che hanno chiuso la propria carriera rispettivamente con 32,93 e 21,74 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Con il suo totale di 55,77 milioni, Nintendo Switch supera di fatto persino la somma delle altre due console del colosso videoludico nipponico.



Un risultato che non può che soddisfare il team di Nintendo, che ha peraltro visto l'annuncio di notevoli risultati anche sul fronte software. Basti pensare agli oltre 13 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons, uscito da solo alcune settimane. A questo si sommano anche ottimi risultati per Pokémon Spada e Scudo, che sfiorano il podio dei giochi più venduti di sempre della serie Game Freak, assediando il terzo posto di Pokémon Diamante e Perla. Ne gioiscono le entrate, con oltre 3 miliardi di dollari di profitti per Nintendo solo nell'ultimo anno.