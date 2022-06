Nintendo Switch al Fuorisalone 2022: l'incontro tra street food e videogiochi

Già protagonista del Fuorisalone 2022 con Nintendo Switch Sports, la casa di Kyoto conferma la propria presenza nel Food Court The Square by Chef in Camicia di Via Valenza 2 a Milano dal 6 al 12 giugno per allietare tutti gli spettatori con momenti di relax e intrattenimento.

Nel corso della settimana che vedrà il capoluogo lombardo al centro delle attività del Fuorisalone 2022, Nintendo offrirà un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di videogiochi e buon cibo grazie alla postazione dedicata a Nintendo Switch allestita nei giorni della Milano Design Week.

Il Wood Box allestito da Nintendo darà accesso alla console ibrida della compagnia giapponese, con attività che interesseranno tutti i visitatori del Fuorisalone dalle ore 11:00 fino alla mezzanotte. Gli utenti potranno cimentarsi nelle sfide di Nintendo Switch Sports e fino al 9 giugno con Ring Fit Adventure. A partire dal 10 giugno verrà poi il turno delle gare da disputare sui campi di calcio virtuali di Mario Strikers Battle League Football.

La partecipazione di Nintendo al Fuorisalone 2022 nella cornice degli eventi della Milano Design Week passerà anche per l'apertura di uno spazio cittadino dedicato allo street food e al divertimento nella cornice del Food Court The Square by Chef in Camicia. L'appuntamento con il divertimento a tinte nintendiane è previsto dal 6 giugno allo spazio RIDE MILANO di Via Valenza, 2.