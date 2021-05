Nintendo Switch: Furukawa promette 'diversi nuovi giochi' per quest'anno

Dall'ultima sessione di Q&A tenuta da Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, è emerso un dettaglio molto importante: sembra che diversi nuovi giochi firmati dalla Grande N sono previsti per tutto l'attuale anno fiscale, già a partire dal primo trimestre.

"Diversi nuovi titoli saranno disponibili in questo anno fiscale, a partire dal primo trimestre, cosa che crediamo aiuterà ad espandere continuamente la portata di consumatori che giocano con Nintendo switch", ha dichiarato il presidente Furukawa, lasciando intendere che il prossimo futuro della console ibrida di grande successo potrebbe essere pieno di sorprese. Alcuni di questi titoli in arrivo nei prossimi mesi sono già noti, come The Legend of Zelda Skyward Sword HD i remake di Pokémon Diamante e Perla e Mario Golf: Super Rush, ma chissà se non si nascondono nell'ombra ulteriori giochi non ancora annunciati: negli scorsi giorni si sono diffusi rumors su un nuovo gioco di Donkey Kong, e con l'E3 2021 alle porte non è da escludere che possa concretizzarsi assieme a molti altri annunci (e magari novità su Metroid Prime 4 e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2).

In attesa di scoprire cosa riserva il futuro ai fan Nintendo, la Q&A è stata piena di molti altri interessanti dettagli: Furukawa ha parlato di un nuovo hardware Nintendo in sviluppo, sebbene non è chiaro se stesse parlando di una nuova console o della rumoreggiata Nintendo Switch Pro. Inoltre, secondo Furukawa Switch è introvabile anche per colpa dell'incidente al Canale di Suez.