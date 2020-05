Nintendo Switch sembra il papà del Game Boy Color nel nuovo design fan made

L'utente di Twitter conosciuto come TyDilla ha voluto riprogettare la scocca di Nintendo Switch per fargli assumere l'aspetto e il colore del design trasparente del Game Boy Color, la console portatile commercializzata alla fine del 1998 dalla casa di Kyoto.

Il creativo di New York ha anche realizzato dei poster per una finta campagna pubblicitaria legata, appunto, alla versione speciale di Nintendo Switch con scocca trasparente e colorazione in stile GBC da lui ideata. I risultati del suo lavoro sono davvero incredibili e lasciano intravedere le enormi potenzialità di questo genere di edizioni speciali, come testimoniato dai circa 344.000 "Mi Piace" ottenuti su Twitter dal suo concept.

Decisamente meno "elegante" e pratica del design fan made a tema Game Boy Color è invece la Ventola di Raffreddamento di Switch che è stata appena lanciata da GameTech su Amazon Japan, una soluzione che promette di dissipare con efficacia il calore generato dalla console ibrida della Grande N, da Switch Lite e da altri dispositivi tecnologici come smartphone votati al gaming.

Già che ci siamo, vi rimandiamo al nostro ultimo approfondimento sul resoconto finanziario di Nintendo che certifica come Switch abbia venduto più di GameCube e N64 insieme nonostante manchino ancora diversi anni alla conclusione del ciclo vitale della console.