Nintendo Switch o GameCube? Entrambi, grazie alla creazione di un fan

Mentre una nuova rassegna di giochi SEGA Mega Drive entra nel catalogo di Nintendo Switch Online, gli utenti della console nipponica dimostrano ancora una volta la propria passione per il retrogaming.

Non è un segreto che tra gli appassionati di videogiochi si celino personalità decisamente creative: tra queste ultime, ora entra di diritto anche l'utente Reddit "PrauxLaps". Deciso a dare un nuovo look alla sua Nintendo Switch, il giocatore ha deciso di...acquistare un vecchio GameCube. Intervenendo sull'hardware di seconda mano - principalmente con un dremel -, l'appassionato ha completamente modificato la sezione centrale della console.

Successivamente, tramite una stampante 3D, PrauxLaps ha realizzato alcune piccole componenti aggiuntive, volte a perfezionare la forma dell'oggetto. Allo stesso tempo, l'abile giocatore è anche intervenuto sull'hardware del GameCube, sino a rendere il tutto una Dock per Nintendo Switch perfettamente funzionante! Per completare il restyling dell'oggetto, l'artigiano videoludico ha infine deciso di dare una bella verniciata alla console, ora in tinta verde e rosa, perfettamente a tema con l'ibrida Nintendo Switch in suo possesso. Direttamente in calce, trovate una serie di immagini raffiguranti il risultato finale: cosa ve ne pare?



Sa segnalare che la Dock fai-da-te include quattro porte USB, tramite le quali PrauxLaps è solito collegare il controller GameCube, per poi cimentarsi con i migliori giochi per Nintendo GameCube presenti su Nintendo eShop.