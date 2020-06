Nintendo Switch da GameStop, la nuova offerta valida fino al primo luglio

GameStop lancia una nuova offerta su Nintendo Switch che vi permetterà di acquistare Switch o Switch Lite risparmiando fino a 30 euro sul prezzo di listino, promozione valida online e in negozio fino al primo luglio compreso.

Nintendo Switch Offerte

Acquistando un gioco per Nintendo Switch del valore di almeno 59.98€ potrete risparmiare 30€ sull'acquisto di Nintendo Switch. Online l'offerta è valida solo su una selezione di giochi Switch.

Nintendo Switch Lite Sconti

Acquistando un gioco per Nintendo Switch dal costo pari ad almeno 59.98€ e risparmiete 20€ sull'acquisto di Nintendo Switch Lite. Online l'offerta è valida solo su una selezione di giochi Switch.

Promozioni valide fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Le promozioni sono soggette alla reale disponibilità dei prodotti su punto vendita e online. Tutti i prezzi sono espressi in Euro. Tutti i marchi riportati sono di proprietà dei legittimi e rispettivi proprietari. Chiedi chiarimenti al nostro staff.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito di GameStop, vi ricordiamo che l'offerta è valida online e nei negozi della catena, salvo esaurimento scorte, in entrambi i casi fino al primo luglio 2020.