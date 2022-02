Nintendo Switch ha generato quasi 60 miliardi di dollari dal 2017

Dopo aver mancato il bersaglio con Wii U, Nintendo è riuscita a risollevarsi alla grande nel settore videoludico grazie al lancio di Switch avvenuto a marzo del 2017. Da sempre presente sia sul mercato delle console mobile che casalinghe, la grande N ha avuto un'idea vincente con la sua prima piattaforma ibrida.

A testimoniare il successo di Switch ci sono i quasi 60 miliardi di dollari generati dalla console sin dal 2017. Il report ufficiale della casa di Kyoto ci svela inoltre che il 55% dei guadagni, ovvero 33.16 miliardi di dollari, proviene direttamente dall'hardware, che come probabilmente saprete non viene venduto in perdita da Nintendo. Il restante 45% delle entrate, corrispondenti a 26.63 miliardi di dollari, proviene invece dalla vendita dei software.

Il rapporto finanziario di Nintendo fa riferimento ai suoi ultimi 5 anni nel mercato videoludico, e quindi sarebbero inclusi nel resoconto anche Wii U e il 3DS. Tuttavia è noto che negli ultimi anni entrambe queste console non sono più centrali nella strategia di Nintendo e hanno visto le loro vendite calare notevolmente nell'ultimo periodo.

Sebbene sia in commercio da ormai diversi anni, Nintendo Switch continua a vendere come il pane (attualmente è a quota 103.54 milioni di pezzi, cifra superiore a Wii e alla prima PlayStation) e il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che la console è ancora a metà del suo ciclo vitale.