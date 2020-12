Nintendo Switch: in Giappone arriva una partita di console difettose

Ci stiamo avvicinando al Natale e sono numerosi i videogiocatori che stanno per acquistare una nuova Nintendo Switch. Anche in Giappone c'è stato un forte aumento delle vendite, il quale ha fatto però venire a galla anche un'intera partita di unità difettose.

Stando alle testimonianze dei videogiocatori orientali, molte delle console che stanno entrando nelle loro case presentano un fastidioso difetto che impedisce loro di completare correttamente la configurazione iniziale, rendendo di fatto la console inutilizzabile. L'errore 2162-0002, già apparso in passato sulle Nintendo Switch di altri giocatori di tutto il mondo, è noto all'azienda di Kyoto ed è già stato dato il via ad una pratica procedura online attraverso la quale i giocatori colpiti dal problema possono richiedere una sostituzione e ricevere così una macchina perfettamente funzionante.

