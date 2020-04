Nintendo Switch: in Giappone si possono ordinare console con Joy-Con personalizzati

I fortunati utenti giapponesi possono ora acquistare un Nintendo Switch personalizzato grazie ad una serie di possibilità offerte sul sito ufficiale dell'azienda di Kyoto.

Sul Nintendo Store giapponese, infatti, chiunque risieda in territorio giapponese può ordinare una console decidendo quali colorazioni applicare al Joy-Con sinistro, al Joy-Con destro e ai due Strap, utili a non mettere a rischio le periferiche quando sono scollegate da Switch. Per quello che riguarda i controller, gli utenti possono scegliere tra i seguenti colori: Grigio, Azzurro, Verde Neon, Verde, Rosa, Viola, Blu, Arancione e due diverse tonalità di Rosso (quello presente nel bundle con Super Mario Odyssey e quello presente nelle console "standard"). Più limitati sono invece i colori dello Strap, i quali possono essere diversi tra loro proprio come per i Joy-Con. Insomma, le possibilità offerte da questo portale sono davvero tantissime e permettono ad ogni giocatore di personalizzare la propria console senza dover spendere grosse cifre per acquistare costose coppie di controller.

A proposito della console ibrida Nintendo, vi ricordiamo che a causa del Coronavirus è necessario attendere a lungo in USA per ricevere un nuovo Switch.