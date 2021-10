Nintendo Switch: giocare spendendo poco, i migliori giochi in sconto a meno di 5 euro

Siamo a ridosso del weekend e come da tradizione vi proponiamo una selezione di giochi per Nintendo Switch in vendita a meno di cinque euro. Oltre a titoli indie di discreto spessore ci sono anche giochi AAA e AA datati ma pur sempre interessanti, sopratutto a questo prezzo.

Silence costa 1.99 euro, Toki viene proposto a 99 centesimi mentre Castlevania Anniversary Collection è in offerta a 4.99 euro, prezzo decisamente contenuto per un pacchetto che include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula e l'artbook History of Castlevania Book of the Crescent Moon.

Restando in casa Konami segnaliamo Contra Rogue Corps a 3.99 euro e Contra Anniversary Collection a 4.99 euro (include Contra Arcade, Super Contra Contra NA, Contra JP, Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector.

Impossibile poi non citare Moto Racer 4 a 99 centesimi, Dex a 1.99 euro e Hob The Definitive Edition a 2.99 euro, si continua con Blood Breed e Event Horizon a 99 centesimi, Gear Club Unlimited a 2.98 euro, Hyper Jam a 2.99 euro, Syberia 2 a 1.99 euro, infine segnaliamo MXGP 3 The Official Motocross Videogame a 2.99 euro e Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition a 3,99 euro.