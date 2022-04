Nintendo Switch: giochi a meno di 10 euro, nuove offerte del weekend

Siete alla ricerca di nuovi giochi per Nintendo Switch ma non volete spendere molto? State tranquilli, ci pensiamo noi suggerendovi una selezione di videogiochi per la console ibrida della casa di Kyoto, in vendita su eShop a meno di dieci euro.

Iniziamo con il frenetico Super Bomberman R a 4.49 euro mentre This War of Mine Complete Edition costa 1.99 euro, Dragon Ball FighterZ è in offerta a 8.99 euro, Toki costa invece 1.04 euro. Si continua con Contra Rogue Corps a 1.99 euro e Moonlighter a 4.99 euro senza dimenticare Overcooked! 2 a 8.49 euro e Asterix e Obelix XXL 2 a 3,99 euro.

Blasphemous costa 6.24 euro, non possiamo poi non segnalarvi Taiko no Tatsujin Drum'n'Fun! a 9.59 euro e The Kong Kong Massacre a 2,99 euro. Worms W.M.D costa 5.99 euro mentre Children of Morta è in promozione a 6.59 euro invece di 21,99 euro.



In sconto a 4.99 euro Namco Museum Archives Volume 1, raccolta che include una selezione di classici del publisher giapponese, tra cui Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition. Se siete in vena di classici, tenete d'occhio anche Contra Anniversary Collection a 4.99 euro, pacchetto che contiene Contra (Arcade), Super Contra, Contra (NA), Contra (JP), Super C, Contra III The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels e Probotector.



One Piece Pirate Warriors 3 Deluxe Edition e Super Dragon Ball Heroes World Mission costano 8.99 euro l'uno, al prezzo di 4.99 euro trovate invece Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD. In chiusura vi consigliamo The Sinking City a 9.99 euro, imperdibile se amate le atmosfere lovecraftiane.