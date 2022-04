Nintendo Switch: giochi a meno di 20 euro in offerta

Cosa si può comprare su Nintendo eShop con meno di 20 euro? Tanti giochi per Switch, grazie ai saldi di primavera, con la possibilità di risparmiare sull'acquisto dei migliori giochi del catalogo tra titoli AAA e AA e produzioni indipendenti. Qualche esempio?

Da citare ad esempio Quake a 3.99 euro, Moonlighter a 4.99 euro e Outlast Bundle of Terror a 4,99 euro. Overcooked! 2 costa 8.49 euro mentre Windbound è in sconto a 6.99 euro, senza dimenticare The Sinking City a 9.99 euro e Little Nightmares Complete Edition a 6,99 euro.

Crysis Remastered costa 11.99 euro, Children of Morta è in sconto a 5.49 euro e Namco Museum Archieves Vol.1 costa 4.99 euro, ottimo prezzo per una collection che include Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend, Splatterhouse Wanpaku Graffiti e Pac-Man Championship Edition.

Wolfenstein II The New Colossus è in offerta a 15,99 euro e degno di nota anche King of Seas a 9,99 euro. DOOM (2016) costa 19.99 euro, DOOM 3 è in sconto a 4,99 euro e segnaliamo anche Guacamelee! 2 a 5,99 euro. In chiusura, Hello Neighbor a 9.99 euro, Yooka-Laylee a 7.99 euro e Little Nightmares 2 a 14,99 euro.