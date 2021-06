Nintendo Switch: giochi a meno di 5 euro, da Metro Last Light a This War of Mine

Nintendo ha lanciato le offerte digitali sul Nintendo eShop proponendo una valanga di giochi per Switch in offerta fino al 27 giugno. Noi come di consueto ci siamo messi in cerca delle promozioni migliori e vi proponiamo una selezione di titoli in vendita a meno di 5 euro.

Iniziamo con Harvest Life a 4.99 euro e sopratutto Metro Last Light Redux a soli 2.49 euro, Tools Up costa 3.99 euro mentre Flashback e Overlands sono in offerta a 99 centesimi l'uno. Syberia 1+2 costano 2.33 euro, con 4.49 euro potete acquistare invece Asterix e Obelix XXL 2 e Super Bomberman R. Ghost Parade è in offerta a 3.99 euro, Among Us è in sconto a tre euro, Tina & Kuna costa 2,99 euro.

Con 4.99 euro potete acquistare Castlevania Anniversary Collection (include Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula), con 1.99 euro potete aggiungere DEX alla vostra libreria e segnaliamo anche The Room a 2,24 euro.

Prezzo ridotto anche per Overcooked Special Edition (4.99 euro) UNO (3.99 euro), The Escapists 2 (4.99 euro) e Yoku's Island Express (4.99 euro). OlliOlli Switch Stance costa 1.99 euro. Chiudiamo segnalando 80's Overdrive a 1.99 euro e This War of Mine Complete Edition a 3,99 euro.