Nintendo Switch: giochi a meno di 5 euro, da Outlast a Syberia 3

Nuova ondata di sconti di fine ottobre sul Nintendo eShop, noi come sempre abbiamo deciso di proporvi una selezione di videogiochi in offerta prendendo in esame una fascia di prezzo molto popolare, fino ad un massimo di cinque euro. E vi assicuriamo che si possono fare veri e propri affari...

Iniziamo segnalando Amnesia Collection a 2.79 euro, Silence a 1.99 euro, Lumo a 1.99, Outlast Bundle of Terror a 4.99 euro, AER Memories of Old a 1.99 euro, Asterx & Obelix XXL 2 a 4.49 euro, Minigolf Adventure a 3.49 euro, SteamWorld Heist Ultimate Edition a 4.99 euro e ancora Earthlock a 4.79 euro e Syberia 3 a 4,99 euro.

La lista potrebbe continuare con Oxenfree a 3.99 euro, Phantom Doctrine a 1.99 euro, Dex e State of Mind a 1.99 euro l'uno, Flashback a 1.49 euro e Violett a 99 centesimi. Il doppio pacco Syberia 1+2 costa 2.33 euro, il controverso Agony è in offerta a 1.99 euro mentre a 3.99 euro troviamo Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition e Layers of Fear Legacy Edition, senza dimenticare Severed a 3.74 euro e Guacamelee! Super Turbo Championship Edition a 3.49 euro.

Sul Nintendo eShop trovate tanti altri giochi per Switch in offerta a meno di cinque euro, se avete adocchiato qualcosa di interessante fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.