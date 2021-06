Nintendo Switch: giochi a 99 centesimi, le nuove offerte dell'eShop

Continuando i Saldi Digitali sul Nintendo eShop e dopo aver visto i migliori giochi a meno di 5 euro diamo ora una occhiata ai giochi in vendita a 99 centesimi, una fascia di prezzo estremamente economica e che spesso riserva interessanti sorprese.

Come abbiamo sottolineato più volte, sarebbe impossibile sperare in giochi AAA e AA a questo prezzo, la maggior parte delle produzioni vendute a 99 centesimi sono titoli indie o app mobile portate su Switch ma scavando tra i tanti capita anche di trovare qualche piccola gemma.

E' il caso di Flashback, avventura datata 1993 capace di riscuotere enorme successo con oltre due milioni di copie vendute in tutto il mondo. Da segnalare anche Mad Carnage, Spiral Splatter, il platform Save The Ninja Clan e l'avventura a base di dungeon Mana Spark. In sconto anche Event Horizon, Zombie Scrapper, Watermelon Party, Race Die Run, Space Cows e Crazy Zen Mini Golf. Se cercate giochi dalle tematiche più mature potete optare per Grizzland, Swordbreaker The Game e Diabolic.

Titoli minori in grado in ogni caso di divertire per qualche ora al prezzo di un caffè, la lista è ovviamente molto più vasta, trovate l'elenco completo sul Nintendo eShop, le promozioni sono valide solo fino al 27 giugno.